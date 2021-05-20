الحكومة للبرلمان: افتتاح الجزيرة الوسطى بصلاح سالم نهاية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالى الجديد 2021/2022.

وقال الشرشابى، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء مصنع للنجيل يتبع الهيئة خلف الفسطاط، ونظرا لأن إنتاج النجيل يحتاج إلى 6 أشهر فتم شراء نجيل من أجل الحديقة، إلا أن المصنع سيدعم الهيئة لاحقا خلال السنوات القادمة وسيحقق لها الوفورات.

وتدخل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ليسأل عما إذا كانت الجزر الوسطى ستكون بمثابة رؤية أى معنية بالمظهر الحضارى فقط أم استخدام يتمكن الأهالى من دخولها والجلوس فيها؟ لاسيما وأن الأولى لا تحتاج إلى نجيله، قائلاً: "اسأل ذلك لأن التكلفة ستكون أقل كثيرا".

وأضاف السجينى: "عليكم بالنظر إلى دبى وكثير من البلاد، وطبيعة الزرع بالمسطحات الخضراء وكيفية إدارة إنشائها، وكلها بأيدى عمال مصريين مهره، الفكرة أن هناك من يقف ليحاسب وراء كل قرش صاغ وكل نقطة مياه تستهلك"، متسائلا هل هناك خبراء يقومون بالتقييم قبل البدء فى العمل؟

وعلق رئيس الهيئة بتأكيده: "كان يوضع سابقا بعض الحوليات التى تموت بعد انتهاء الفصل الذى تزدهر فيه، لذا وقفت على هذا الأمر، وتم التفكير فى زهرة دائمة تحقق المظهر الجمالى وبصيانة بسيطة، وبالفعل تمكنا من ذلك، ولكن ما فى الأمر أننى قمت بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وأغلبهم من الشباب".

وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: "للأسف رغم ما لدينا من مهندسين وعمال إلا إننا كنا سابقا بنشترى الزرع، وقلت لهم عندما توليت المهام ده عار، واتخذنا خطواتنا فى هذا الصدد".

من جانبه قال سكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد حنفى، إنه تم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، وقد يتم التوسع فى إسناد أعمال الجمع والنقل والنظافة للشركات الوطنية فى ضوء تقييم التجربة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالى الجديد 2021/2022.

وتعقيبا على سؤال "السجينى" عما إذا كان سيتم التوسع فى إسناد الأمر للشركات الوطنية، أكد ممثل محافظة القاهرة أن التعاقد مع الشركتين سيكون بمثابة تجربة مبدئية لتقييم المنظومة الجديدة، وفى ضوء ذلك إما سيتم التوسع فى الشركات الوطنية حال ثبوت نجاحها، أو اختزال الأمر على هيئة النظافة لتتولى أمر النظافة فى العاصمة بالكامل.

وفى سياق متصل، لفت إلى أن رئيس الهيئة استعرض الرؤية الكاملة المستهدفة خلال الفترة القادمة فى لقاء بالمحافظة، والتى حققت وفورات نتيجة السياسات الجديدة التى استخدام فيها إمكانيات الهيئة فى مختلف القطاعات، فضلا عن التفكير فى آليات خارج الصندوق والفكر غير النمطى وهو أمر محمود يستوجب دعمه.

الأمر الذى استوقف النائب أحمد السجينى للوقوف على حجم الوفورات المحققة فى الموازنة الجديدة، ليؤكد سكرتير عام محافظة القاهرة، أن أهم الوفورات تحققت فى استهلاك الوقود وإحكام السيطرة على الخامات والمعدات والإصلاحات التى كان ينفق عليها الكثير من الأموال.