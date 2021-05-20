نظافة القاهرة: لو رفعنا إيدينا عن القمامة يوم واحد محدش هيمشى فى الشارع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالى الجديد 2021/2022، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ورئيس هيئة نظافة القاهرة.

وأضاف: بندخل الحوارى والأزقة، ولو الهيئة رفعت إيدها يوم واحد محدش هيقدر يمشى فى شوارع القاهرة، مش بقول كدة لشيء إلا لأرد حق العاملين، لإنى معاهم فى الشارع".

وأضاف الشرباسى، أن الهيئة يخصص لها نحو 1.7 مليار جنيه لكنها تستحق زيادة هذه المخصصات، حيث تُعنى بمهام متعددة تتمثل فى "النظافة والتجميل والإنارة"، حيث تقوم منذ عامين بمهام الـ4 شركات الأجنبية التى كانت تعمل سابقا وانتهى التعاقد معها، وبينما كان يخصص لهذه الشركات 600 مليون جنيه، ويخصص لبند النظافة فى مخصصات الهيئة 510 مليون جنيه.

وتابع الشرباسى: "مع ذلك فإننا نبذل الجهد فى ضوء المخصصات المتوفرة لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز، واقسم بالله العظيم أننا نعمل على الترشيد ولا نهدر المال العام، فنعمل بالإمكانيات المتوفرة لدينا ونستغلها بالقدر الكامل.

من جانبه، أكد النائب محمد السيد الحسينى، وكيل اللجنة، أهمية المتابعة، لأن عدم القيام بها شكل من أشكال إهدار المال العام، متسائلا: "أعمدة الإنارة، حد يقولى بتدفع كام لوزارة الكهرباء، معنديش رقم؟ طيب ومين قال 22 ألف عمود شغالين ؟