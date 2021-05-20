العدد الجديد من روزاليوسف: مصر هى السند.. فى البلد قائد عظيم

جدة - نرمين السيد - تستكمل مجلة روزاليوسف، سلسلة موضوعاتها الجادة والهادفة، عبر عدد جديد يحمل الكثير من الموضوعات والمقالات المتفردة فى عناوينها ومحاورها، وذلك تحت قيادة رئيس تحريرها، الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.





"الطاهرى"، رئيس تحرير المجلة، كشف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك" عن مفاجآت العدد الجديد الذى تضمن افتتاحية رئيس التحرير بعنوان "مصر هى السند فى البلد قائد عظيم"، وعودة "حنظلة" بريشة فنانين روزاليوسف، بالإضافة إلى الكاتب الفلسطينى جميل ضبابات الذى يحقق من الأرض المحتلة ويكتب "آيار الفلسطينى".

وعن كُتاب العدد كشف قائلًا: "الأستاذة تحية عبد الوهاب تكتب عن العجز الدولى.. "ضمير العالم جبان"، والأستاذ هانى لبيب يحقق "أملاك مصر فى القدس"، الأستاذة أسماء نصار تكتب "وهم الديمقراطية الإسرائيلية"، والأستاذ شريف سعيد يكتب عن دور الأفلام الوثائقية فى حفظ ثوابت القضية لدى الأجيال المقبلة، والأستاذ صبحى مجاهد يكتب عن الفارق بين اليهودية كديانة نحترمها والصهيونية كفكر ضد الإنسانية".



وتابع أن من بين كُتاب العدد الجديد: "الأستاذ عبد العزيز النحاس الذى يكتب "جراح الشيخ جراح" كيف التهم الإستيطان الأراضى المحتلة، والدكتور محمد الباز الذى يبدأ واحدة من أجرأ الإشتباكات الفكرية "أفكار منحرفة"، والأستاذ عبد الله رامى يكتب "عبد الله رشدى ضد المرأة وضد الدين"، والأستاذ هانى دعبس يواصل رحلته مع القتلة الأوائل للأستاذ إبراهيم عيسى، والأستاذ محمد المعتصم يشتبك مع هشام الجخ، والأستاذ وائل لطفى يواصل حلقات دعاة عصر السادات.

كما يتضمن العدد ملفا خاصا عن الإعلامى وائل الإبراشى "ملك التحقيقات التليفزيونية"، ويتضمن أهم تحقيقاته من أرشيف روزاليوسف "قضية لوسى أرتين - مذبحة الأقصر"، بالإضافة إلى كنوز آمال العمدة، وحوار ينشر لأول مرة مع "نجيب محفوظ"، ويوجد داخل العدد مجلة "نون القوة" أجرأ مجلة نسائية فى مصر.

واختتم الطاهرى، منوهًا إلى مقالات الأستاذ الكبير مفيد فوزى، الذى يواصل "حديث المدينة"، والأستاذ الكبير طارق الشناوى و"كلمة ونص عن نسل الاغراب"، بالإضافة إلى عودة "نهاركم سعيد ويومكم بيضحك" مع الأستاذ هشام سليمان.