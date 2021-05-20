صور.. الجيزة: غلق كلى لمحور اللبينى بشارع الأربعين فى الاتجاهين لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن أعلى محور "المريوطية – محور اللبينى- محور الأربعين" والذى يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية، فإن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى وذلك أعلى محور اللبينى تحديدا عند تقاطع محور اللبينى مع شارع الأربعين فى الاتجاهين.





ونوهت محافظة الجيزة، فى بيان صحفى، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمحور اللبينى بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعه الموافق 21/5/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021، على أن تكون الأعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين: أولاً:- القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى: يستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يمينا.

واستكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم الدخول يساراً بشارع الأربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبينى مرة اخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

ثانياً: القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبينى "شارع الأهرام- شارع الملك فيصل"، سيتم الدخول يميناً اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) مترا بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال.

استكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية ثم السير يسارا بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

ورصد موقع "دوت الخليج" الأعمال التى تجرى للانتهاء من إنشاء كوبرى شارع ترسا أعلى محور المريوطية فى اتجاه الأهرامات.

وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.