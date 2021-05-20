فيديوجراف- «الجدول آخر الشهر».. ملامح خطة التعليم لإجراء امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها 4 يوليو المقبل بالعديد من الخطوات والإجراءات المهمة لإنجازها فى أحسن وأفضل وضع ممكن، وكشفت الوزارة أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، بنهاية مايو الجارى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز وأهم والإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى سبيل انعقاد امتحانات الثانوية العامة "ورقيا وإلكترونيا" وسط الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدارس الثانوى العام بكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها وكذلك البيانات الخاصة بالمبانى المدرسية والمبانى الملحقة، وتسجيل عدد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات بها، وكذا نقل الطلاب من المدارس التى صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى.

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