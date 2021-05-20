فيديو- الزهراء لايق.. وزير الأوقاف ينشر فيديو لنموذج واعد فى الحفظ والتلاوة

جدة - نرمين السيد - وعرض الفيديو نموذجا لحفظة القرآن الكريم من البراعم الواعدة وهى الزهراء لايق حلمى، الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوى، والتى فازت بالمركز الأول فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالمسابقة التى تنظمها مديرية أوقاف كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة، وذلك على مدار 6 أعوام متتالية "2013 - 2018". وأوضح الفيديو الطالبة الزهراء لايق حلمى وهى تقرأ آية الكرسى من سورة البقرة.

يُذكر أن الزهراء لايق حلمى حصلت على المركز الأول فى مسابقة الصوت الذهبى "شارك من البيت" للقرآن الكريم وتجويده والتى نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

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