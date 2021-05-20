فيديوجراف.. «حياة كريمة» تواصل تعمير قرى مصر

جدة - نرمين السيد - وتعمل "حياة كريمة" وفق خطة ممنهجة على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الخطوات التى تم اتخاذها لتحقيق أهداف المبادرة فى تطوير القرى. وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى عقُد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجا فريدا يحتذى به فى العمل التطوعى.

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