دينية النواب توافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس اللجنة الدينية على جمعة، إن أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إيضاح ما دار فى نقاشات اللجنة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى.

وأشار مشروع القانون، إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيرى" يضم الفوائض كافة لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف، لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.