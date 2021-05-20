وزيرة التضامن نعد قاعدة بيانات للمتطوعين بالمبادرات وقريبا معرض لمنتجات الطلاب

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تسعى لانشاء وحدة لنشر التوعية بحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى حريص دائما غلى مساعدة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، بجانب الفئات الأخرى.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب بمقر الوزارة، لإطلاق مبادرة كلنا بنساعد، أن الشباب لديهم طاقة كبيرة اثرت على الحياة فى مصر بشكل إيجابى، مشيرة إلى أن الوزارة تشارك الشباب فى المسئولية المجتمعية، معلنه تأييد الوزارة بالمشاركة فى العمل الأهلى والتطوع فى المشاركة المجتمعية، وأن الوزارة تعد قاعدة بيانات للمتطوعين والخدمات المقدمة بما يساعد فى توفير الخدمات .

وقالت القباج: نرحب بشاب التنسيقية كسفراء لوزارة التضامن الاجتماعى للوصول كل المناطق، مشيرة إلى أن هناك متطوعين فى كل المجالات، ومن أهمهم شباب الجامعات فى مواجهة المشاكل التى تواجه المجتمع مثل مواجهة تعاطى المخدرات.

وتابعت الوزيرة: الوزارة أشركت بنك ناصر الاجتماعي لتحفيز دور الشباب فى الإنتاج، وقريبا سننظم معرض للطلاب المنتجين، لتشجيعهم على الإنتاج، مشيرة إلى أنه هناك تيسيرات مالية للشباب للإنتاج، بالإضافة إلى الوقوف بشمل كبير مع ذوى الإعاقة وكذلك شباب الأيتام.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، برتوكول تعاون يهدف إلى إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

شهد توقيع البروتوكول كل من نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، النائب عمرو يونس عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب ، والنائب أحمد فتحى عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب والنائب محمد عزمى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ ، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، وتنسيقية شباب الأحزاب.