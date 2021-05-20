/631774/محلية-النواب-توصي-بعرض-رؤية-الحكومة-فى-إعادة-تطوير-وهيكلة-نظافة-القاهرة-والجيزة-صور

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بعرض رؤية الحكومة بشأن إعادة تطوير وهيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.

توصيات الادارة المحلية

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيين:” لابد من تقديم بيان تفصيلي بأصول هيئة نظافة القاهرة، وآخر بالمعدات الميكانيكية وحالاتها، والرؤية المستقبلية لأعمال الصيانة والتطوير وإعادة التحديث.

وأيضًا بيان تفصيلي برؤية الاستثمار وتعظيم الموارد من حيث: استغلال المشاتل، وأيضًا المقترحات الخاصة باستغلال الورش والصيانة للغير.

الاستماع الي الحكومة

كما قررت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، الاستماع الي الحكومة فى جلسة اللجنة المنعقدة فى الخميس المقبل الموافق 1\7\2021، حول رؤيتها لاعادة تطوير وهيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة، وعرض الافكار الخاصة بتحويلها إلى شركات وطنية استثمارية متخصصة.

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جاء هذا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.