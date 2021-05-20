/631781/الأهلي-يرسل-5-ملايين-للمقاصة-بسبب-محمود-وحيد-تفاصيل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المارد الأحمر قام بإرسال مبلغ 5 مليون جنية من قيمة عقد الظهير الأيسر للفريق محمود وحيد، بعد أن أستوفى اللاعب الشرط المبرم بين القلعة الحمراء و مصر المقاصة.

وأتفق الأهلي مع مصر المقاصة عند انتقال محمود وحيد لصفوف القلعة الحمراء في 2019 على دفع المارد الأحمر مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة لـ 5 ملايين أخرى في حالة مشاركة اللاعب في أكثر من 20 لقاء مع الفريق.

وطبقا للعقد المبرم بين الناديين فأن الأهلي أصبح ملزم بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مصر المقاصة بعد مشاركة محمود وحيد مع الفريق ف 26 لقاء حتى الأن ، أستطاع خلالها الظهير الأيسر صناعة هدفيين.

الأهلي يرسل شيك للمقاصة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز في إطار مواجهات الإياب لدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في جنوب إفريقيا بعد أن أنتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفيين دون رد.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز المارد الأحمر على صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا .

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: الشناوي,علي لطفي و حمزه علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.