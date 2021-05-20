مميزات جديدة لساعة أبل الذكية.. وأجهزة أيباد للأشخاص ذوى الإعاقة

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أعلنت شركة آبل عن مجموعة من الميزات الجديدة والتي صممت خصيصا للذين يعانون من إعاقات حركية وبصر وسمع وإعاقات معرفية.

وتطلق أبل خدمة جديدة تسمى SignTime، اعتبارًا من 20 مايو، وتمكن عملاء أبل من التواصل مع أبلCare وخدمة عملاء التجزئة باستخدام لغة الإشارة الأمريكية (ASL) فى الولايات المتحدة، أو لغة الإشارة البريطانية (BSL) فى المملكة المتحدة، أو لغة الإشارة الفرنسية (LSF) فى فرنسا من خلال متصفحات الويب.

ساعة آبل

كما ستطرح أبل AssistiveTouch لنظام watchOS، وستسمح هذه الميزة للأشخاص الذين يعانون من اختلافات فى الأطراف بالتنقل فى أبل Watch باستخدام AssistiveTouch، مما يلغى الحاجة إلى لمس الشاشة أو عناصر التحكم.

وستمكن AssistiveTouch على أبل Watch الأشخاص من الرد بسهولة على المكالمات الواردة والتحكم فى مؤشر الحركة الذى يظهر على الشاشة والوصول إلى مركز الإشعارات ومركز التحكم والمزيد.

اى باد

وستسمح أبل لجهاز iPad بتمكين أجهزة تتبع العين التابعة لجهات خارجية، يتيح ذلك للمستخدمين التحكم فى جهاز iPad بأعينهم فقط.

وأوضحت شركة أبل: "ستتتبع أجهزة MFi المتوافقة المكان الذى ينظر إليه الشخص على الشاشة وسيتحرك المؤشر لمتابعة نظرة الشخص، بينما يقوم الاتصال البصرى الممتد بإجراء ما، مثل نقرة واحدة".

اختلافات بين جهازى iPad Pro 12.9 و iPad Air

جهاز iPad Pro 12.9-inch (2021)

الشاشة: شاشة 12.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple M1. الرام: تبلغ 8 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14 الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية: بقوة 9720 mAh. الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.

جهاز iPad Air (2020)

دقة الشاشة: تبلغ 2360 ×1640بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple A14 Bionic. الرام: تبلغ 6 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.