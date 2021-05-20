/631786/مايسة-عطوة-استثمار-المصريين-في-الخارج-بالبورصة-ينمي-خطة-الاصلاح-الاقتصادي

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوفير وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خدمة استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية، وجاء ذلك استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصري.

مايسة عطوة: الخدمة تساهم فى تعزيز التعاون

وأكدت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن هذه الخدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بالاضافه إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية.

مايسة عطوة: تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني

واشارت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، إلى ان تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاصلاح الاقتصادي للبلاد.

تجدر الإشارة إلى مجلس النواب، قد استأنف عقد جلساته اليوم، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.

كما انعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب على جمعة، لمناقشة قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

ووافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب على جمعة، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.