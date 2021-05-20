/631787/تقارير-تورط-إنفانتينو-في-دوري-السوبر-الاوروبي
كشفت صحيفة " نيويورك تايمز" الاميركية تورط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن موافقته في دوري السوبر الأوروبي بالرغم من إعلانه الرفض
وشهد أبريل الماضي إعلان 12 فريق برئاسه ريال مدريد عن تأسيس بطولة خاصة ومنفصلة عن الاتجادين الدولي والأوروبي تسمى دوري السوبر الأوروبي وتلك الأندية هي : ريال مدريد الإسباني , برشلونة الإسباني ,ليفربول الإنجليزي , توتنهام الانجليزي , مانشستر سيتي الانجليزي , مانشستر يونايتد الانجليزي , يوفينتوس الايطالي ,ميلان الايطالي , انتر ميلان الايطالي , ارسنال الايطالي , أتليتكو مدريد الاسباني ,تشيلسي الانجليزي .
إلغاء دوري السوبر الأوروبي
يذكر أن 9 أندية من أصل 12 انسحبت من البطولة ولم يتبقى سوى برشلونة ويوفينتوس وريال مدريد السبب الرئيسي في تأسيس البطولة , وذلك بعدما ابدت مجموعة الأندية الصغيرة وروابط الأندية في الدوريات الخمس الكبرى إعتراضها على فكرة التأسيس
ووفقا لـ "نيويورك تايمز" فإن جياني انفانتينو قد أعلن موافقته على تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي بالرغم من إعلانه الرفض التام لطرح الفكرة من الأساس, وأنه كان على علم بكل ما يدور من اجتماعات بين الأندية المؤسسة لفكرة دوري السوبر الأوروبي .
وأشارت الصحيفة إلى أن إنتفانتينو قام بالموافقة على فكرة دوري السوبر الأوروبي في البداية ولكن بعد ضغط شديد من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين قام الأول بإعلان بيان الرفض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: تورط إنفانتينو في دوري السوبر الاوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.