/631788/لاعب-بيراميدز-يحتفل-بذكرى-فوز-الأهلي-على-روما

شارك أحمد الشيخ لاعب بيراميدز ذكرى مباراة روما والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر على الذئاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن مبادرة الأرهاب ضد السلام.

وأحتفل أحمد الشيخ بذكرى فوز الأهلي على روما الإيطالي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار مبادرة السلام ضد الإرهاب ، وذلك بعد أن سجل لاعب بيراميدز الحالي هدف الفوز لصالح المارد الأحمر في الأوقات الأخيرة من أحداث المواجهة.

أحمد الشيخ يشارك فوز الأهلي على روما

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " زي النهاردة عام 2016 ، يوم للتذكر ، حد فاكر اليوم دا "، لتنهال عليه العديد من التعليقات لتذكيره بأنه كان سببا رئيسيا في فوز المارد الأحمر على روما الإيطالي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

على جانب أخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة أمام صن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابيه من أجل الصعود لنصف نهائي الأبطال وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.