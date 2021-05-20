تحت شعار «كلنا بنساعد».. الـ«تنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع «التضامن» لتوصيل الخدمات للبسطاء والشباب وذوي الهمم

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وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب

مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن دور الشباب مهم للغاية للنهوض بمستقبل مصر، مضيفة أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسى حريص دائما على مساعدة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، بجانب الفئات الأخرى.

ورحبت الدكتورة نيفين القباج بمشاركة شاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كسفراء لوزارة التضامن الاجتماعى للوصول كل المناطق.

وأكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة كلنا بنساعد تستهدف خدمة المواطنين ويلبى كل احتياجاته بكل المحافظات، وأهمهم المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية لمخاطبة المسئولين.

وأضاف عثمان، أنه سيتم توصيل كافة مطالب المواطنين من كافة المحافظات للحصول على الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

أحمد فتحى: الهدف من المبادرة مساعدة أهالينا

من جانبه أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، هو مساعدة أهالينا البسطاء فى كل المحافظات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، مثل مشروع تكافل وكرامة، فعلى الرغم من انتشارع الا أن هناك البعض من اهالينا البسطاء لا يستطيعوا الاشتراك فيها وهنا يأتى دور المبادرة فى توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.

وأضاف النائب أحمد فتحي أن هناك مكتب لشباب التنسيقية، بكل محافظات، ومكتب فى وزارة التضامن الاجتماعى، ومن خلال ذلك يتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين والشباب فى الجامعات وكذلك دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وغيرهم بكل القطاعات وكذلك خدمات التأمين وبرنامج مودة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو يونس عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عزمى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير، والنائب أكمل نجاتي المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، والأستاذة صابرين حجازي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذة نجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ محمد طه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ أسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.