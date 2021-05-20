بمناسبة مرور 75 عاما.. وزارة العدل تصدر كتيبا حول الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - ووزعت الوزارة، الكتيب الذى تضمن أهم مراحل تطور ونشأة الشهر العقارى فى مصر، وكيف تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقارى المميكنة، وأهمية التسجيل العقارى وأهم عناوين مقار الشهر العقارى ومكاتب البريد التى تقدم خدمات التوثيق.

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