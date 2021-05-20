جلسة مباحثات بين «المصرية للشراكة من أجل التنمية» والبنك الإسلامى للتنمية

جدة - نرمين السيد - عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جلسة مباحثات عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع مسئولى البنك الإسلامى للتنمية، وذلك بمشاركة مدير التعاون الإقليمى والتكامل بالبنك رياض راغب أحمد، ومدير المكتب الإقليمى للبنك بالقاهرة مى با بكر.





وجاء ذلك فى إطار سعى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى توسيع قاعدة شركائها الدوليين، وبصفة خاصة مؤسسات التمويل الدولية.

وتناولت المباحثات أوجه التعاون المشتركة إذ تم مناقشة وضع خطة عمل للشراكة بين الجانبين، كما تطرقت إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالى المقبل. وقد أعرب مسؤولو البنك عن سعادتهم بعقد هذه الجلسة وتطلعهم إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البنك والوكالة بهدف تعزيز التعاون فى تنفيذ الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الاسلامى للتنمية حول تنظيم عدد من برامج بناء القدرات وإيفاد قوافل طبية لعدد من الدول الأعضاء فى البنك.

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