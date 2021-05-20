رئيس الوزراء: توفير التمويل المطلوب لاستكمال أعمال جناح مصر فى «إكسبو دبى»

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، وحاتم العشرى، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به معرض "إكسبو دبى" من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما سيكون للمشاركة المصرية فى هذا المعرض من دور فى إظهار صورة مصر الجديدة، وما يتم من جهود فى مختلف المجالات التنموية والعمرانية والخدمية، إلى جانب دوره فى التسويق لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية قومية فى كل القطاعات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع، بسرعة توفير التمويل المالى المطلوب لاستكمال أعمال الجناح المصرى فى معرض "إكسبو دبى"، بما يُسهم فى ظهور مصر بالصورة اللائقة بها، ويعكس تاريخها وحضارتها، وما يتم حاليا من تقدم فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية فى فعاليات معرض "إكسبو دبى"، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر، منوهة بأن المشاركة المصرية فى هذا المعرض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، إذ سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يعكس اهمية مصر كمركز لتلاقى الفرص، وذلك نظراً لما تتميز به من الخبرات ومقومات تجعلها قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الوزيرة مقترح أجندة الفعاليات المصرية المخطط إقامتها خلال المعرض، مشيرة إلى أن فلسفة مصر من المشاركة فى هذا الحدث تتمثل فى مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال مبادراتها التنموية العملاقة فى كل مناحى الحياة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجناح المصرى يعتمد على وسائل عرض رقمية وتقنيات الواقع الافتراضى، موضحة أنه تم تجميع المواد الفيلمية المقرر عرضها خلال فعاليات المعرض، وذلك بما يعكس الرؤية التنموية "مصر 2030"، وكذا المبادرات التنموية فى كل المجالات عبر السنوات السبع الماضية، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم انتاج المحتوى واخراجه فى شكل ترفيهى تعليمى جاذب لكل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والمهنية لزائرى الجناح المصرى.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض "إكسبو دبى" أن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالى 190 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصرى بالمعرض 2.5 مليون زائر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصرى، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصرى الأمر الذى سيكون له أثر جيد فى دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.