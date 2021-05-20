/631784/هاني-سرى-الدين-القضية-الفلسطينية-في-قلب-مصر-دائما-فيديو

قال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتَا إلى أن القضية الفلسطينية قضية مصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة على رأس أولويات الدولة المصرية، والقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائما داعمة للشعب الفلسطيني فى قضيته حتي يسترد حقوقه الشرعية.

دعم مصر لفلسطين

وأكد النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينة فى قلب مصر دائما، وان دعم مصر ليس فقط من خلال العمل على وقف اطلاق النار أو عقد هدنة، ولكن الهدف هو حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية فى استرداد أرضه من خلال حلول سياسية، بعيدا عن العنف.

اعتداءات القوات الاسرائيلية

وشدد النائب هاني سرى الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن ما ترتكبة قوات الاحتلال من اعتداءات وانتهاكات صارخة، لكافة المواثيق والاتفاقات، هو جريمة مكتملة الأركان، اضظهاد ديني، قمع، وقتل للأبرياء ،مؤكدا أنه آن الآن توقف الدور السلبي للعالم تجاه القضية، ولا مبالغة فى أن ما تمارسه اسرائيل لا يقل بشاعة عما ارتكبته المانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية.

اقرا ايضا :عبدالفتاح دنقل : مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتسعى دائما لحلها «فيديو»

وثمن النائب هاني سري الدين ، عضو مجلس الشيوخ، فتح القيادة السياسية المصرية لمعبر رفح الحدودي لاستقبال الحالات المصابين والجرحي القادمة من غزه ،جراء القصف العشوائي عليها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي،فضلا عن ارسال القوافل الصبية والسلع الغذائية للوقوف بجانب الاشقاء الفلسطينين.