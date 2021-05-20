تفاصيل مثيرة في قصة «موت» مارادونا.. الجهاز الطبي مُتهم بالقتل العمد !!

/631785/تفاصيل-مثيرة-في-قصة-موت-مارادونا-الجهاز-الطبي-متهم-بالقتل-العمد

فجرت شبكة "ESPN" مفاجاة جديدة عن وفاة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا خلال أحداث العام الماضي ، أبرزها توجيه تهمة القتل العمد لـ 7 أطباء تسببوا في وفاته.

وقالت شبكة "ESPN" أن النيابة وجهت تهمة "القتل العمد بقصد نهائي " في قضية وفاة الأسطورة الأرجنتينة إلى 7 أطباء في وفاة الأرجنتيني ماردونا.

وتابعت شبكة "ESPN" أن المدعي العام في مدينة سان إيسيدرو بالأرجنتين طلب عدم السماح للأفراد المتهمين بمغادرة البلاد لأنه في حالة ثبات إدانتهم سيواجه المتهمون حكما بين 8 سنوات إلى 25 سنة في السجن.

اتهام الجهاز الطبي لماردونا بالقتل العمد

تعد قائمة المتهمون في قضية موت الأرجنتيي مارادونا هم: الممرض ريكاردو عمر ألميرون، والممرضة داهيانا جيزيلا مدريد، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والطبيب النفسي كارلوس آنخيل دياز، نانسي فورليني الطبيب الذي نسق العلاج المنزلي ، والطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، بالإضافة ليوبولدو لوك جراح الأعصاب الذي جرى تعيينه طبيبا لعائلة مارادونا.

الجدير بالذكر أن الصحيفة أبرزت أن رسائل الأطباء التى كانت على الواتس آب كانت فى 24-26 أكتوبر أي قبل وفاة مارادونا بما يقرب من شهر، وفى 29 أكتوبر، ظهرت رسالة آخرى قال فيها أحدهم: "عيد ميلاده اقترب، ومن الضروري أن نقلل الأدوية ليكون حسن المظهر، بينما أضاف آخر: "يجب أن يقلل نومه، فصوت شخيره مقلق جدا، ولديه صوت تنفس مزعج للغاية". كما سوف تمثل اثنتان من بنات مارادونا، وهما جيانا (31 عاما) وجانا (24 عاما)، أمام النيابة العامة الخميس لاتهامها لـ لوكي بالمسؤولية عن تدهور صحة والدهما الأسطورة.