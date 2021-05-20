/631787/تقارير-تورط-إنفانتينو-في-دوري-السوبر-الأوروبي

وشهد أبريل الماضي إعلان 12 فريق برئاسه ريال مدريد عن تأسيس بطولة خاصة ومنفصلة عن الاتجادين الدولي والأوروبي تسمى دوري السوبر الأوروبي وتلك الأندية هي : ريال مدريد الإسباني , برشلونة الإسباني ,ليفربول الإنجليزي , توتنهام الانجليزي , مانشستر سيتي الانجليزي , مانشستر يونايتد الانجليزي , يوفينتوس الايطالي ,ميلان الايطالي , انتر ميلان الايطالي , ارسنال الايطالي , أتليتكو مدريد الاسباني ,تشيلسي الانجليزي .

إلغاء دوري السوبر الأوروبي

يذكر أن 9 أندية من أصل 12 انسحبت من البطولة ولم يتبقى سوى برشلونة ويوفينتوس وريال مدريد السبب الرئيسي في تأسيس البطولة , وذلك بعدما ابدت مجموعة الأندية الصغيرة وروابط الأندية في الدوريات الخمس الكبرى إعتراضها على فكرة التأسيس

ووفقا لـ "نيويورك تايمز" فإن جياني انفانتينو قد أعلن موافقته على تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي بالرغم من إعلانه الرفض التام لطرح الفكرة من الأساس, وأنه كان على علم بكل ما يدور من اجتماعات بين الأندية المؤسسة لفكرة دوري السوبر الأوروبي .

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتفانتينو قام بالموافقة على فكرة دوري السوبر الأوروبي في البداية ولكن بعد ضغط شديد من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين قام الأول بإعلان بيان الرفض.