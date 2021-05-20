/631791/أداة-جديدة-من-جوجل-تعرف-على-الأمراض-الجلدية-باستخدام-هاتفك

وخلال أحد المؤتمرات، أكدت الشركة أنها تعمل على ميزة جديدة لبحث جوجل والتى ستمكن المستخدمين من التعرف على بعض الأمراض الجلدية.

تحديد المشكلات الجلدية فى المنزل

وقالت الشركة، إن الأداة ستساعد فى تحديد المشكلات الجلدية المختلفة فى المنزل، ومن أجل استخدام الأداة، سيكون عليك فقط توجيه كاميرا الهاتف الذكى نحو بشرتك المعنية والتقاط الصور من ثلاث زوايا مختلفة.

وستُطرح عليك بعد ذلك أسئلة حول نوع بشرتك، ومدة ظهور المشكلة، والأعراض الأخرى التى تساعد الأداة فى تضييق نطاق الاحتمالات.

تحليل الصور لإخبارك بحالة الجلد التى تعانى منها

وستقوم أداة الذكاء الاصطناعى بعد ذلك بتحليل الصور لإخبارك بحالة الجلد التى تعانى منها. وذكرت جوجل أيضًا أن الأداة مصممة للتعرف على 288 حالة جلدية مختلفة، وبمجرد معالجة الأداة للصور، يتم تقديم قائمة بالشروط التى قد تنطبق على المستخدم.

وفى إحدى المدونات الرسمية، قالت جوجل: "لا تهدف الأداة إلى تقديم تشخيص ولا أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية لأن العديد من الحالات تتطلب مراجعة الطبيب أو الفحص الشخصى أو إجراء اختبارات إضافية، لكن بدلاً من ذلك، نأمل أن يمنحك الوصول إلى معلومات موثوقة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن خطوتك التالية".

جوجل تحول هاتف أندرويد إلى جهاز تحكم عن بعد

كما تحدثت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين عن كيفية مساعدتها للمستخدمين في جعل هاتف أندرويد وجميع الأجهزة المتصلة به تعمل بشكل أفضل معًا. وتمثل الهواتف الذكية محور حياتنا الرقمية، وعند شراء هاتف في هذه الأيام، فإننا نشتري هاتفًا ونظامًا بيئيًا كاملًا من الأجهزة التي يُتوقع أن تعمل جميعها معًا، مثل أجهزة التلفاز والحواسيب المحمولة والساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة.

تسهيل الاتصال بأجهزة البلوتوث

وتساعد ميزة الاقتران السريع في تسهيل الاتصال بأجهزة البلوتوث من حولك، واستخدم الأشخاص ميزة الاقتران السريع حتى الآن أكثر من 36 مليون مرة لتوصيل هواتف أندرويد الخاصة بهم بملحقات البلوتوث من سوني ومايكروسوفت وفيليبس وجوجل والعديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى. وتجلب جوجل في الأشهر المقبلة ميزة الاقتران السريع للمزيد من الأجهزة، مثل سماعات Beats وكذلك السيارات من بي إم دبليو وفورد.

إكسسواراتك المفضلة

ويمكنك إقران هاتف أندرويد بإكسسواراتك المفضلة بنقرة واحدة سواء كانت سماعات أذن أو مكبرات صوت أو أجهزة يمكن ارتداؤها أو سيارات. وقامت جوجل بتجديد واجهة التلفزيون الخاصة بها العام الماضي من خلال منح نظام التشغيل Android TV OS تراكبًا يركز على المحتوى بشكل أكبر يسهل التنقل فيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.