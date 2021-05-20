/631792/أسامة-الهوارى-فخور-بالموقف-المصرى-تجاه-فلسطين-ونرفض-جميع-انتهاكات-الاحتلال-فيديو

أشاد النائب اسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينة،مشيرا إلى أن تحرك الدولة كان بشكل اسرع من تحرك الشارع ،مؤكدا ان القضية الفلسطينمية جزء من الأمن القومي العربي، وأن ما قامت بها قوات الاحتلال من قتل وقصف عشوائي ،وانتهاكات صارخه لحقوق الانسان فى فلسطين ،يعد جريمة إنسانية فى المقام الأول.

المجتمع الدولي

وطالب النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، أن يكون حق الفلسطنين المشروع فى استرداد ارضهم ، محور امام منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي، التي توارت عن المشهد تماما، متسائلا أين منظمة الهيومان رايتس ووتش من اهدار دماء للأطفال والنساء العزل، والقصف العشوائي للمنازل.

الموقف المصري تجاه الأزمة الفلسطينية

وأعرب النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ ، عن فخره بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على ارض الواقع بعيدا عن بيانات الشجب والادانة، من خلال فتح معبر رفح البري لاستقبال حالات المصابين والجرحي ، جراء القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الفلسطينين، فضلا عن ارسال وفد دبلوماسي لعقد هدنة لمدة عام بين الطرفين، وهو ما لاقي رفضا من الجانب الاسرائيلي.

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وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.