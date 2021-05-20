/631793/محافظ-شمال-سيناء-يستقبل-أمين-الشعب-الجمهوري-لاستعراض-خطة-تنمية-أرض-الفيروز

استقبل اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الدكتور منير الشوربجى، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة شمال سيناء، والذي نقل إشادة قيادات حزب الشعب الجمهوري بما تبذله محافظة شمال سيناء لاستقبال الأخوة الفلسطينين المصابين، ومرافقيهم.

محافظ شمال سيناء يعلن جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة

ومن جانبه أكد محافظ شمال سيناء، على جاهزية محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات الطارئة من مصابي الشعب الفلسطيني بمستشفيات المحافظه ووجود أكثر من ٤٠ سيارة إسعاف و٣ فرق طبيه كاملة، دفعت بهم الوزاره بخلاف أطباء أساتذة من كافة الجامعات الذين يعملون في العريش بموجب بروتوكول تعاون مع المحافظة.

تنمية سيناء

كما استعرض المحافظ خطة تنمية سيناء بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن عمل المحافظة على حل مشكلة تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، في إطار اشتراطات البناء الجديده لما لسيناء من خصوصيه فى عقود التمليك، كما أكد على أنه جاري الآن العمل على فتح محاور وطرق جديده فى كل من العريش والشيخ زويد بعد أن استقرت الاوضاع الأمنية، تعويضًا لما عاناه أهل المنطقه من الإرهاب.

وأكد المحافظ أنه يجري العمل الآن على تطوير ميناء العريش، ليصبح ميناء تجاري كبير، وجاري العمل على محطات تحلية مياه البحر بقدرات عالية، وأيضا محطات توليد كهرباء جديدة.