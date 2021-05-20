/631794/المنتخب-المصري-يفتتح-مشواره-في-كأس-العرب-للصالات-بفوز-كاسح-على-موريتانيا

افتتح المنتخب المصري لكرة الصالات مشواراه في بطولة كأس العرب بفوز كاسح على مورتانيا بنتيجة في مباراة شهدت سيطرة وهيمنة المنتخب المصري على مجريات اللقاء .

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول من المباراة بنتيجة 6:1 قبل أن ينهي المنتخب المصري المباراة بفارق كبير وصل إلى 7 أهداف وتصل النتيجة إلى 8:1,وسيطر المنتخب المصري على المباراة في أغلب لحظاتها وسط تألق حارس المرمى الموريتاني محمد إمام والذي انقذ فريقه من أكثر من هدف محقق .

قائمة المنتخب المصري

وضمت قائمة المنتخب المصري لكرة الصالات للمباراة التالي : عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي, وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد.

وتشهد البطولة الظهور الأول للمنتخب الموريتاني حيث يشارك الفريق لأول مرة بينما يشارك المنتخب المصري للمرة الرابعة في تارريخه , وتقام بطولة كأس العرب في مصر بمشاركة 8 فرق وهم مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.