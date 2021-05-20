/631795/ماذا-قال-حازم-إمام-عن-لجنة-الزمالك-الجديدة

أكد حازم إمام لاعب وقائد الزمالك السابق أن كثرة التعديلات في مجلس الإدارة ستخلق حالة من عدم الاستقرار لفريق الفارس الأبيض خاصة مع الفترة المهمة التي يدخلها الفريق في ظل حرصه على التتويج بالدوري المصري بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقال حازم إمام: " أخشى أن تتسبب كثرة التعديلات في مجلس إدارة القلعة البيضاء في خلق حالة من عدم الاستقرار داخل فريق الفارس الأبيض ".

وتابع إمام : " هل سيتم صدرو قرار رسمي بحل مجلس إدارة الفارس الأبيض عقب مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز ن أتمنى أن يخرج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويوضح ذلك لجماهير القلعة البيضاء " .

حازم إمام يعلق على انتخابات الزمالك

وواصل قائد القلعة البيضاء الزمالك: "من غير المنطقي و المقبول تعيين لجنة ثانية في فترة قصيرة، و جماهير الزمالك قلقة بشكل كبير على مستقبل النادي الأبيض". واوضح إمام: " لدي تساؤل وحيد للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هل يوجد انتخابات قادمة في نادي الزمالك من أجل رؤية مجلس منتخب يقود القلعة البيضاء؟".

واختتم: " أتمنى أن لايكون هناك تفكيرا في لجنة جديدة تدير نادي الزمالك من أجل عدم إقامة انتخابات جديدة في النادي خلال الأوقات القادمة".

على جانب أخر يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز ومن المقرر ان يدخل مباراة الطلائع بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

محمد عواد في حراسة المرمى.

خط الدفاع : عبدالشافي، الونش، محمد عبدالغني ،حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد ،وفرجاني ساسي.

خط الهجوم : زيزو ،شيكابالا ،وبن شرقي وفي الأمام سيف الدين الجزيري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

في حراسة المرمى : جنش و محمد عواد.

خط الدفاع : الونش و محمد عبدالغني وفتوح وعبدالشافي و حازم امام ،حمزة المثلوثي ،ومحمد عبدالسلام.

خط الوسط : طارق حامد ،فرجاني ساسي ،اسلام جابر ،محمد أشرف روقا ،محمود عبدالعزيز ،أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مروان حمدي ،الجزيري، أسامه فيصل ،سيف فاروق جعفر