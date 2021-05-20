/631796/احتمالية-مشاركة-على-معلول-وسعد-سمير-في-مباراة-صن-داونز-تفاصيل

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن مشاركة على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا وذلك إستعدادا لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري ابطال إفريقيا .

واطمأن الجهاز الطبي في الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة على جاهزية الدولي التونسي على معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود شفاء اللاعب بشكل كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية.

معلول يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية

وشارك على معلول في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم على أحد ملاعب بارتيوريا وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية والذي قد تشهد مباراة صن داونز القادمة مشاركة اللاعب بشكل جزئي .

وشارك أيضا سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم في جزء من مران اليوم إستعدادا لمباراة صن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

فرص لحاق معلول بمباراة الأهلي وصن داونز

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الخطط بشكل عملي خلال خوض المارد الأحمر مرانه اليوم في بريتوريا و التي اشتمل على جوانب فنية وخططية.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.