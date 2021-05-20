/631797/عبدالحفيظ-لن-ننخدع-بنتيجة-مباراة-الذهاب

وأكد مدير الكرة أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.

أشار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق جاء إلى جنوب إفريقيا بمعنويات مرتفعة , في ظل الاستعداد لمباراة الإياب أمام فريق صن داونز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا نفكر في في مباراة الذهاب

وقال عبدالحفيظ: : كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم ,مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وشدد عبالحفيظ على أن جلسته مع لاعبي الفريق كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي, وضرورة تحقيق نتيجة مرضية للجماهير تمكنه من الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا