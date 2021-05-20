وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان مستجدات مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محمد منار وزير الطيران المدنى، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فى المشروعات المشتركة، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران.





تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إقامة مشروع سياحى فندقى برأس جميلة فى مدينة شرم الشيخ على قطعتى أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتى "المنتزة للسياحة والاستثمار" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إيماك العقبة" التابعة لوزارة الطيران المدنى. كما تم مؤخرًا تقييم أرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ البالغة نحو 820 ألف متر، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كلا الشركتين، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

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