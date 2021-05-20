النشرة المرورية: هدوء نسبى بالقاهرة.. وزحام بالفنجرى ودائرى المنيب 

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الخميس، تشهد معدلات سير تتراوح بين 55 إلى 60%، مع وجود حالة هدوء مرورى نسبى على الوجه البحرى والقبلى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية "شيماء حافظ"، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وفى طريق الجيش عند منطقة كوبرى ستانلى.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى للمتجه إلى منزل قليوب يشهد بعض الأحجام، عند منطقة ميت حلفا بسبب وجود بعض الأعمال.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق: أعلى دار السلام للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة الكنيسة للقادم من مناطق المريوطية، ومدخل نفق السلام للمتجه إلى منطقة المرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة، حيث يوجد بعض الأعمال بمناطق "المعلق" والدمرداش، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى 15 مايو من أعلى مناطق الزمالك، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ولفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفنجرى، فى منطقة الحدائق للمتجه إلى سكة الوايلى والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مؤكدا أن باقى مناطق القاهرة تشهد حالة انسياب مرورى.