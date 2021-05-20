شكرى يؤكد على توجيهات القيادة السياسية ببذل الجهد لإنهاء التوتر بفلسطين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض مُجمل التحركات والاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر على جميع الأصعدة لاحتواء التصعيد الذى تشهده الأراضى الفلسطينية خصوصًا بقطاع غزة، ودعم مساعى التوصل إلى تهدئة للأوضاع بشكل عاجل، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لإنهاء حالة التوتر الحالى واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء، وكذلك التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وسبل دعم الشعب الفلسطينى الشقيق فى هذا الظرف الدقيق.

كما أكد الوزير شكرى على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التأزم الحالى، والعمل لعدم تكراره عبر إعادة إحياء مفاوضات السلام باعتبار ذلك السبيل الرئيسى الذى يضمن التوصل لحل الدولتين ويؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه، أعرب الأحمد عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينى للموقف المصرى المُساند للقضية الفلسطينية وكذا لتحركات القاهرة الدؤوبة لحلحلة الأزمة الحالية، بما يعكس مكانة ودور مصر العروبى وموقفها الراسخ من دعم الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقوقه، مُثمنًا مبادرة رئيس الجمهورية الهامة للمساهمة فى دعم الشعب الفلسطينى وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أحاط السيد عزام الأحمد وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطينى والمساعى الجارية لإنهاء التصعيد فى الأراضى الفلسطينية.