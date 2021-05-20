«العنانى» يتفقد ترميم جامع محمد على وبرج الساعة بقلعة صلاح الدين الأيوبى

جدة - نرمين السيد - رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نيفين نزار معاون الوزير لشئون المتاحف. وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بصحن المسجد وبرج الساعة وبيت الصلاة.

وخلال الجولة أكد وزير السياحة والآثار، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقا للانتهاء من أعمال الترميم والصيانة اللازمة ما يأتى فى إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعى السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أن مشروع ترميم وتطوير مسجد محمد على يهدف إلى إعادته إلى بريقه الأصلى بما يعمل على إظهار مواطن الجمال الأثرية والفنية به، وقد تمت جميع الأعمال بالجهود الذاتية على يد فريق عمل متخصص من مرممى المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح العميد هشام سمير أن الأعمال الخارجية للمسجد شملت تنظيف وترميم القباب، وإزالة السناج والصدأ على الشبابيك البرونزية، وجلى وتنظيف الأرضية الرخامية الموجودة بالصحن، وترميم وتذهيب الأشرطة الكتابية على مدخل بيت الصلاة وقبة الوضوء واعادتها إلى رونقها الأصلى، كما تم إعادة تثبيت قواعد الوضوء الرخامية الخاصة بالميضأه.

وأضاف الدكتور أسامة طلعت أن الأعمال فى الساحة الخارجية للمسجد شملت أيضًا تنظيف الاطواق الدائرية الموجودة بالجزء السفلى والعلوى بالأعمدة والتى أسفرت عن الكشف عن ختم يخص محمد على باشا، وتم استكمال وتركيب الزجاج الخاص بالشبابيك السفلية الموجودة بالساحة، وإضافة أدوات إضاءة جديدة بدلا من التالفة.

كما شملت أعمال الترميم بيت الصلاة داخل المسجد؛ والتى تضمنت صيانة الزجاج، وترميم وتنظيف وتلميع وإعادة تركيب النجفة الموجودة فى وسط بيت الصلاة واستكمال بعض الأجزاء المفقودة منها بسبب عوامل الزمن.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، على أن نسبة إنجاز الأعمال بالنجفة وصل إلى ٦٠٪، حيث يبلغ عرض النجفة بالكامل خمسة أمتار ونصف، وارتفاعها ثلاثة أمتار، وهى محاطة بمجموعة من الإضاءات فى شكل دائرى وترتفع عن أرض المسجد بخمسة أمتار، وسوف يتم الانتهاء منها قريبا.

وأشار الأستاذ عاطف الدباح مدير المكتب الفنى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن أعمال الترميم برج الساعة بدأت فى ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الأثرية اللازمة ومراجعة الصور والرسومات القديمة للساعة لمعرفة شكله وألوانه الاصلية، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت تنظيف وترميم البرج وتقوية الألوان لإعادتها إلى رونقها الطبيعى مرة أخرى، كما تمت أعمال صيانه للزجاج الملون وإعادة تثبيته، وصيانة قواعد الأعمدة الحديدية الدائرية الموجودة بالجزء العلوى. وجارى الآن أعمال المعايرة الخاصة بماكينة الساعة لظبط الوقت.

حدير بالذكر أن برج الساعة يقع فى منطقة تتوسط الرواق الشمالى الغربى من المسجد، وهو برج معدنى مزخرف بالنقوش وألواح الزجاج الملون وبداخله ساعة أهديت إلى محمد على باشا من ملك فرنسا لويس فيليب عام 1846م لكى توضع فى قصر محمد على باشا فى شبرا، وتم تخزينها بالقصر إلى أن استقر الأمر إلى وضعها بالمسجد فى عهد الخديوى عباس الأول سنة 1856م.

يقع جامع محمد على فى الركن الغربى للقسم الجنوبى من القلعة، حيث يشرف على مدينة القاهرة بقبابه ومئذنتيه، فهو يعتبر معلمًا من معالمها الأثرية والسياحية، كما أنه أشتهر بمسجد الألبستر أو مسجد المرمر.