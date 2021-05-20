السفينة الاسبانية (خوان سبستيان الكانو) تعبر قناة السويس الأسبوع المقبل بمناسبة المئوية...

أعلنت سفارة اسبانيا في القاهرة أن السفينة "خوان سبستيان الكانو" التابعة للبحرية الاسبانية، ستعبر أثناء رحلتها التعليمية رقم 93 الحالية والتي تشمل الدوران حول الأرض بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة اسبانية حول العالم، المجرى الملاحي لقناة السويس في 26 مايو الجاري، لكي تدخل إلى البحر المتوسط وتبدأ رحلة العودة.

وذكرت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الخميس - أنه وبمناسبة مرورها بقناة السويس، من المقرر تنظيم لقاء افتراضي بين طاقم البحرية على متن السفينة مع طلاب ومعلمي اللغة الاسبانية من مختلف الجامعات في مصر للتحدث عن تجاربهم خلال الرحلة وأهمية الذكرى الخامسة للدوران حول الأرض في التبادل الثقافي والتجاري بين الشعوب.

وأشارت إلى أن السفينة الاسبانية تحمل اسم خوان سباستيان إلكانو (Juan Sebastián Elcano)، 1476- 1526، والذي يعد أول رحالة دار حول الكرة الأرضية بعد مقتل قائده ماجلان، وكان ضمن طاقم رحلة فرناندو ماجلان التي كان هدفها إيجاد طريق آخر غير طريق رأس الرجاء الصالح، وكانت الرحلة مكونة من 241 رجلا من كافة الدول الأوروبية ومنها من الاسبان والبرتغاليين والإيطاليون والألمان والفرنسيين والإنجليز واليونانيين والهولنديين وغيرها من الدول لكن لم ينجُ منهم إلا 17 فرداً وكان إلكانو واحدا منهم.

وأوضحت أن السفينة أقلعت من ميناء مدينة قادش الاسبانية في 24 من أغسطس الماضي وخلال عشرة أشهر، الفترة التي تستغرقها الرحلة حول العالم، مرت بأبرز المعالم التي مرت بها الحملة الاسبانية بقيادة فرناندو ماجلان وخوان سبستيان دي الكانو والتي انطلقت قبل 500 عام وهو ما يُعد ملحمة في تاريخ الملاحة البحرية.