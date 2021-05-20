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تحت شعار «كلنا بنساعد».. الـ«تنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع «التضامن» لتوصيل الخدمات للبسطاء والشباب وذوي الهمم«صور»

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/631790/تحت-شعار-كلنا-بنساعد-الـتنسيقية-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-التضامن-لتوصيل-الخدمات-للبسطاء-والشباب-وذوي-الهممصور

03:50 م - الخميس 20 مايو 2021

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وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،  بهدف إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. 

مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن دور الشباب مهم للغاية للنهوض بمستقبل مصر، مضيفة أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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