/631797/سيد-عبدالحفيظ-يكشف-خطة-عبور-الأهلي-لصن-داونز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.

وأشار عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق جاء إلى جنوب إفريقيا بمعنويات مرتفعة , في ظل الاستعداد لمباراة الإياب أمام فريق صن داونز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيد عبدالحفيظ: لا نفكر في مباراة الذهاب

وقال عبدالحفيظ: : كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم ,مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وشدد عبالحفيظ على أن جلسته مع لاعبي الفريق كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي, وضرورة تحقيق نتيجة مرضية للجماهير تمكنه من الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

وسافر النادي الأهلي لجنوب إفريقيا بقائمة تضم 22 لاعبا وجائت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمى

خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول

خط الوسط:وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم: وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا .

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة صن داونز بالتشكيل التالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف , بانون , ياسر إبراهيم, محمد هاني

خط الوسط : السولية و اليو ديانج

خط الهجوم : أجاي, أفشة, طاهر

وفي الأمام: محمد شريف