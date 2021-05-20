دينية النواب" توافق نهائياً على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري«صور»

/631798/دينية-النواب-توافق-نهائيا-على-قانون-إنشاء-صندوق-الوقف-الخيريصور

وافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأعلن رئيس اللجنة الدينية علي جمعة، إن أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة.

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