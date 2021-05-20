/631800/طارق-سعده فلسطين-هي-قضية-مصرية-خالصة-ونرفض-جميع-انتهاكات-الاحتلال

أكد النائب طارق سعده عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري الرسمي والشعبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو رفض الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث في حق الفلسطينين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية عربية فى المقام الاول.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وثمن النائب طارق سعده عضو مجلس الشيوخ، تحركات القيادة السياسية فى مصر على أرض الواقع، من خلال فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائيعبى قطاع غزة، بعد محاولات سافرة للتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، بهدف انشاء مزيدا من المستوطنات اليهودية.

مقترح مصري بهدنة لمدة عام

وأشاد النائب طارق سعده عضو مجلس الشيوخ، بندب عدد من أطباء الاطقم الطبية بجميع المحافظات، للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد، فضلا عن ارسال وفدا امنيا للاراضي الفلسطيني لعقد هدنة بين الطرفين لمدة عام، ولكن المقترح المصري قبل بالرفض من الاحتلال الاسرائيلي.

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هذا وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق بشكل نهائى على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد مناقشة مطولة من أعضاء مجلس الشيوخ.

ولا تزال القضية الفلسطينية هى محور النقاش المصرى والعربى، نظرًا لما يطرأ عليها من تطورات مختلفة وتحديات كثيرة خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل انتهاكات حادة من قوات الاحتلال للمواطنين بفلسطين.