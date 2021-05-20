/631802/مباراة-مصارعة-بين-محمد-الشناوي-و-مدرب-الأهلي-في-جنوب-إفريقيا-فيديو

شهد مران النادي الأهلي اليوم، مباراة «مصارعة» بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء و كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق الأول، وذلك إستعدادا لمباراة صن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ودخل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي في « مصارعة » مع مدرب الأحمال ، خلال المران الإستعدادي لمواجهة صن داونز في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ، وظهر الثنائي في وصلة هزار متواصلة تحت أنظار الجهاز الفني للقلعة الحمراء وذلك خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي.

وصلة هزار بين مدرب الأحمال و الشناوي

ويرتبط كابيلو رانجواجا مدرب أحمال فريق الأهلي بعلاقة جيدة مع باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين ويظهر ذلك من خلال وصلات الهزار التي تظهر خلال مران الفريق الأول لكرة القدم أخرها مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

على إطار متسق احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا.

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد رامي رابيعة

وحرص لاعبو القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة، كما حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على تهنئة اللاعب قبل بداية المران بشكل منفرد.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.