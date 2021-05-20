وداعًا فطوطة الفن.. وفاة سمير غانم ودلال تعاني في المستشفى 

/631804/وداعا-فطوطة-الفن-وفاة-سمير-غانم-ودلال-تعاني-في-المستشفى

توفى الفنان الكبير سمير غانم، اليوم خميس، بعد معاناة طويلة مع المرض دخل على إثرها المستشفى منذ أسابيع.

وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الابياري: مع السلامة يا سمير

حالتهم غير مستقرة والمسحة إيجابية

وصرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه ما زالت حالة الفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجريت لها المسحة، ولكن نتيجتها إيجابية. وقال: "دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة".

دنيا سمير غانم تطالب بالدعاء

وشاركت دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها دعواتها لوالديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وطالبتهم الدعاء لهما.

وكتبت على حسابها بـ"إنستجرام": "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفى كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إنى أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربى أرح ثم هوّن ثم اشفى كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شىء قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".

رامى رضوان يكشف التطورات

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بينما كشف الإعلامى رامى رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، فى برنامجه "مساء دى إم سى"، قائلا: "إننا فى أشد الحاجة للدعاء لهما".

وتابع رضوان: "القدر لا يغيره إلا الدعاء ونرجو منكم الدعاء حتى يتقبل الله منكم ويتم شفاؤهما على خير".