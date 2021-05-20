اختيار هالة زايد رئيسًا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامين، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذى لدورتين على التوالى.





وجاء ذلك خلال ترأس زايد، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذى لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.



وأوضح مجاهد أن انتخاب الدكتورة هالة زايد، رئيسًا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة فى رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أى تحديات صحية.



وأضاف مجاهد أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة فى تاريخ المكتب التنفيذى، حيث أكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس دور مصر المحورى والريادى فى الوطن العربى.



وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أعربت عن تقديرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى لاختيار مصر لرئاسة دورة جديدة للمكتب، وكذلك اختيارها عضو دائم بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين جميع الدول العربية بما يساهم فى توفير الأمن الصحى لجميع الشعوب العربية وبما يعود بالنفع والازدهار على جميع البلدان.



ومن جانبهم، توجه وزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذى بالشكر للدكتورة هالة زايد، لرئاستها المتميزة للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب، ومتابعتها الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذى بالرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورات الـ 52 و الـ 53 والـ 54 ، والـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلاً عن تقديمها الدعم الدائم والمستمر لجميع الدول العربية خاصة التى تعانى من تحديات.

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يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب فى دورته السابقة خلال الفترة من 2019 حتى 2021.