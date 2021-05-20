الرعاية الصحية تعلن تسجيل 7 منشآت صحية بـ3 محافظات بالاعتماد والرقابة الصحية 

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الخميس، عن تسجيل 7 منشآت صحية تابعة لها بمختلف محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، والذي يقتضي بضرورة تأهيل المنشآة للتسجيل والاعتماد لضمان تقديمها أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى نجاح تسجيل مركز ووحدات طب أسرة (القرنة، الدبايبة، الزنيقة، حاجر الرزيقات) بمحافظة الأقصر، وذلك إلى جانب تسجيل وحدة طب أسرة العاشر من رمضان بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى نجاح تسجيل مركزين طب أسرة (حي السلام، الشهداء) بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه تم تسجيل هذه المراكز والوحدات الصحية لاجتيازها الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل والاعتماد، والتي تضمن تقديمها خدمات صحية لائقة وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وتابعت: أنه تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات (الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل)، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتي تمثل حوالي 80% من احتياجات الفرد الصحية.

واستكملت هيئة الرعاية الصحية، أنه تعمل المراكز والوحدات الصحية التابعة لها بنظام عمل مميكن يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، ولافتة إلى أنها أيضًا تعمل بنظام وحدات الجيل الثاني والثالث من مستويات الرعاية الصحية، والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى امتياز الصيدليات بنظام مميكن يضمن توافر الأدوية باستمرار داخل المنشآة الصحية.

ولفتت، إلى أن تسجيل المنشآت الصحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي أولى خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجهت هيئة الرعاية الصحية التهنئة والشكر لجميع العاملين بالوحدات والمراكز الصحية سالفة الذكر بمحافظات الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية، على مجهوداتهم وعطائهم المستمر لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما وجهت الشكر أيضًا لقيادات الهيئة لمساندتهم ودعمهم تلك الوحدات والمراكز في الوصول إلى التسجيل كأحد شروط الانضمام والتأهيل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأفضل جودة عالمية.

وأكدت، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، بما يضمنه من علاج لكل المصريين، وتوفير خدمات صحية متميزة وفق أحدث المعايير الدولية، كما أنه نظام تتكفل فيه الدولة بعلاج غيرالقادرين، ويغطي جميع الاحتياجات الصحية للمواطنين سواء بالعلاج داخل مصر أو خارجها.