أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها اليوم الخميس، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على استكمال أعمال المرحلة الأولى بمشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة 15 مايو بجمصة بمبلغ قدره 45 مليون جنيه،حيث يجري العمل بالمرحلة الأولى بالمشروع بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه.

وأضاف البيان ان تلك الموافقة جاءت لإنهاء مشكلات الصرف الصحى بمساكن المدينة وأن ذلك سيضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة في خدمات الصرف الصحى والتى إستمرت لسنوات عديده.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الإسكان وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وموافقته السابقة على إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بالمدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يوافق على استكمال مشروعات الصرف بمدينة 15 مايو بجمصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.