وفاة الفنان سمير غانم

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محمد سياف - ابو ظبي - الفنان سمير غانم، هو واحد من كبار فنانين الكوميديا في مصر والعالم العربي، توفي منذ قليل بأحد المستشفيات، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي أصابته مؤخراً وذلك عن عمر يناهز ال 84 عاماً، وذلك بسبب حدوث خلال في وظائف الكلي، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

من هو الفنان سمير غانم؟

ولد سمير غانم في 15 يناير 1937، استطاع أن يكمل تعليمه إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، كون هو وكلاً من جورج سيدهم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وقد ذاع صيت هذه الفرقة خلال فترة من الزمن وذلك من خلال تقديم عدد من الاستكشات الكوميدية والتي كان من أشهرها رميو وجوليت وطبيخ الملايكة، كما قدم الثلاثي معاً عدد من الأفلام والمسرحيات الناججة.

بسبب وفاة الضيف أحمد عام 1970 تم حل فرقة ثلاثي أضواء المسرح وأتجه هو والفنان جورج سيدهم للتمثيل معاً في عدد من المسرحيات والتي كان على رأسها مسرحية المتزوجون، ثم مسرحية أهلاً يا دكتور.

ذاع صيت الفنان سمير غانم في فترة الثمانينات وذلك من خلال تقديم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فطوطة وسمورة، ثم عاد مرة أخري في أوائل التسعينات وقدم فوازير المطربون والمضحكون.

ظهر الفنان سمير غانم في رمضان الماضي وذلك من خلال تقديم إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات وهذا الإعلان كان هو أخر ظهور له على شاشات التليفزيون المصري.

والفنان سمير غانم متزوج من الفنانة دلال عبد العزيز وله ابنتان وهما دينا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

رحم الله الفنان سمير غانم وطيب ثراه وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.