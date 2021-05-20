/631807/مؤسس-أمهات-مصر-طلاب-التعليم-الفني-محظوظين-وعليهم-استغلال-الإمكانيات-التي-تتيحها-الدولة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن طلاب التعليم الفني محظوظين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإتاحة وتوسيع وإنشاء الجامعات والأكاديميات المتعلقة بهم وفق نظم التعليم العالمي.

مؤسس أمهات مصر تشيد بافتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع

وأشادت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، بافتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب لتحقيق التدريب من أجل المستقبل في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع، والرقمنة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، بحضور وزيري التربية والتعليم التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

مؤسس أمهات مصر: طلاب التعليم الفنى سيجدوا فرصة عمل مضمونة

وأوضحت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، أن طلاب التعليم الفني في ظل الإمكانيات التي أتاحتها الدولة لهم سيجدوا فرص عمل مضمونة في سوق العمل، لافته أنه من الملحوظ إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الطلاب أكثر لتوفير الأيدي العاملة الماهره في مختلف المجالات، مطالبة الطلاب باستغلال الإمكانيات التي تتيحها لهم الدولة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزراء التعليم والصناعة، قد افتتحوا اليوم أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتدريب، والتى تسعى إلى تحسين وتأهيل الكوادر البشرية فى مجال الإدارة الآلية الذكية فى مجالات الصناعة المختلفة.