/631811/اللحظات-الأخيرة-في-حياة-الفنان-سمير-غانم--تعرض-لخلل-في-وظائف-الجسم

رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال وجوده في المستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا.

تدهور حالته الصحية

وتدهورت الحالة الصحية للنجم سمير غانم في اللحظات الأخيرة قبل وفاته، واستمرت حالته في خطر حيث طالبت أسرته بالدعاء له خصوصًا مع تدهور حالته الصحية بشدة.

سبب وفاة سمير غانم

وكان يعاني الفنان سمير غانم من مشاكل بالكلى بشكل مزمن، تسببت في مضاعفة المرض بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وعكة صحية خلال الأيام الماضية

وتعرض سمير غانم لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين.

وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تاريخ كبير لسمير غانم

وسمورة له تاريخ كبير في الفن المصري وعلى المستوى الوطن العربي بأكمله، حيث ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد.

وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.