/631803/عبده-أبو-عايشه-مصر-تساند-الاشقاء-الفلسطينين-ضد-العدوان-الإسرائيلي-الغاشم

قال النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن قيام العديد من القوى السياسية ممثلة في حزب مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الاحزاب ،والشعب الجمهوري، بتسيير قافلة تحمل مساعدات طبية وانسانية لقطاع غزة، غدا الجمعة تصل منفذ رفح رسالة بالدعم المصري لأهالي غزة أمام العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى اللحظة، ورسالة بالتضامن التام للحصول على الحقوق الفلسطينية.

الدعم المصري لفلسطين

واضاف النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات له اليوم، إن الدعم المصري لفلسطين أخذ أشكالا عدة سواء كان دعما سياسيا تاما من خلال القيادة السياسية التي لم تتوقف عن بذل الجهد للوصول الى تهدئة ووقف إطلاق النار، والاعلان عن تخصيص 500 مليون دولار لاعادة إعمار القطاع.

فتح معبر رفح

و أشار النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ،إلى أن قيام وزارة الصحة بتوجيهات الرئيس السيسي، بتسيير الكثير من المساعدات للقطاع وفتح المستشفيات المصرية أمام المصابين والجرحي ،جراء القصف العشوائي على قطاع غزه، بجانب الدعم الشعبي الذي تمثله مختلف القوى والأطراف السياسية في الوطن.

اقرا ايضا :محافظ شمال سيناء يستقبل أمين «الشعب الجمهوري» لاستعراض خطة تنمية أرض الفيروز

وشدد نائب النائب عبده أبو عايشه، نائب ميت غمر على بمجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ووقفة مصر الصامدة منذ بدء العدوان أثبتت بما لايدع مجالا للشك، أن مصر في ظهر القضية الفلسطينية وتساند أصحابها وتدافع عنهم في كل مكان.