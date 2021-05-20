/631805/قائد-أسوان-يتفوق-على--أفشة-والسعيد-تفاصيل

ونجح المخضرم عمرو الحلواني في صناعة 9 أهداف في الدوري الممتاز هذا العام ليكون الأكثر مساهمه في التمريرات السحرية " أسيست" متفوقا على عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز , ومحمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي , ويقدم الحلواني واحدا من أحسن مواسمه في مسيرته الرياضية ويتميز اللاعب المخضرم بقدم سحرية ممتازه, كما أنه المتخصص في الكرات الثابتة في كل الفرق التي لعب لها ,حيث أنه أشتهر بتسديداته القوية من على حدود منطقة الجزاء

قائمة صناع اللعب

ويأتي الحلواني أولا في قائمة صناع اللعب برصيد 9 بينما يأتي السعيد ثانيا في القائمة بصناعة 7 أهداف ويأتي محمد مجدي أفشه في المركز الثالث في صناع الأهداف بصناعة 6 أهداف حتى الأن

مسيرة الحلواني الرياضية

ويعتبر الحلواني أهم عنصر في كتيبه علاء عبدالعال هذا الموسم لكونه يمثل خطورة شديدة في الكرات الثابتة وبدأ الحلواني مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث ظهرت موهبته ليلفت أنظار الخواجة البرتغالي مانويل جوزيه ، مدرب الفريق الأحمر آنذاك، ويقرر تصعيده للفريق الأول والذى لم يتردد فى تصعيد اللاعب للفريق الأول للمارد الأحمر بعد المهارة التي رآها منه في قطاع الناشئين.

ولكن خرج اللاعب مبكرا عن النادي الأهلي بحثا عن فرصة المشاركة ورفض عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر، وبعد رحلة مميزة في اليونان عاد الحلواني إلى مصر عبر بوابة إنبى ومضى معه سنوات عديدة رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته في اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق في قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.