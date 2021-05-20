/631808/الوسط-الفني-يبكي-على-سمير-غانم-كلمات-مؤثرة-من-النجوم-في-وداع-سمورة

حزن نجوم الفن والمشاهير على وفاة فطوطة الفن الفنان سمير غانم، اليوم الخميس، وذلك بعد معاناة كبيرة مع المرض دخل على إثرها المستشفى وتوفى هناك.

هنيدي وفتحي عبد الوهاب ينعون سمير غانم وقال فتحي عبد الوهاب وفاة سمير غانم اليوم: "ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويصبر كل حبايبك"، بينما قال محمد هنيدي: البقاء لله وداعا سموره .. ربنا يرحمك يارب". ونعى أيمن بهجت قمر بعد إعلان وفاة سمير غانم: "وداعا يا ألذ ويا أظرف ويا ألطف واحد جابته مصر البقاء لله". وودعه رامي رضوان قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا حبيبي". سامح حسين ولقاء الخميسي ينعون سمير غانم وقال عنه سامح حسين: "اللهم أضحكه عند لقائك كما أضحكنا يا أرحم الراحمين #سمير_غانم". ونشرت لقاء الخميسي عن سمير غانم: "انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفنان العظيم #سمير_غانم برجاء الدعاء بالرحمه والمغفره". بينما أردفت دينا: انا لله و انا اليه راجعون #الاستاذ الفنان الكوميديان الكبير #سمير_غانم في ذمة الله، ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك #نسألكم_الدعاء".

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