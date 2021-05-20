زعيم الأغلبية ينعي سمير غانم .. "وداعًا فطوطة"

/631809/زعيم-الأغلبية-ينعي-سمير-غانم--وداعا-فطوطة

نعي النائب أشرف رشاد الشريف،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، وفاة الفنان سمير غانم ، قائلا:”وداعًا الفنان الكبير والجميل سمير غانم .. وداعًا فطوطة”، بعد صراع مع المرض، كان قد نقل على اثره للمستشفي منذ اسابيع.

الاصابة بفيروس كورونا

وصرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه ما زالت حالة الفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجريت لها المسحة، ولكن نتيجتها إيجابية. وقال: "دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة".

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وتجدر الاشارة إلى أن النائب أشرف رشاد الشريف،قال أن القوي السياسية لابد ان تكون مستجيبه لمبادرة الرئيس السيسي فى اعادة إعمار غزه،مشيرا، إلى إلاعلان عن قافلة تموينية وطبية وغذائية، تكون هدية للشعب الفلسطيني لتضميد جراحه فى هذه المحنة التي يمر بها وتأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الأشقاء فى فلسطين، وبالتنسيق بين حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وحزب حماة الوطن والشعب الجمهوري .